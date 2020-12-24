В Дагестане может появиться частный космодром за 600 млн рублей

Российская частная компания Success Rockets планирует построить в Дагестане космодром для сверхлегких ракет стоимостью 600 млн рублей. Строительство планируется начать уже осенью 2021 года, для космодрома потребуется около 50 га земли.

На площадке будут две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром малой авиации, гостиница для туристов и работников, а также железнодорожная станция. На этом космодроме Success Rockets планирует производить, испытывать и запускать сверхлегкие ракеты. Ожидается, что строительство завершится в 2025 году. В компании предположили, что космодром может появиться и раньше.

«Компания выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта «Европа» в Республике Дагестан», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Success Rockets.

Партнер компании — АО «Корпорация развития Дагестана». Для реализации проекта планируется привлечь частные и государственные инвестиции.

На прошлой неделе Минобороны РФ опубликовало видеозапись второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома в Плесецке.



Татьяна Леухина