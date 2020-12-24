Минниханов о М-12: «Если вы можете за 6 часов до Москвы доехать, разве это плохо?»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции прокомментировал строительство скоростной трассы М-12 по маршруту Москва — Казань. По его словам, он понимает реакцию противников трассы, рядом с деревнями которых пройдет дорога. Он считает, что Татарстану повезло, что эта трасса пройдет через республику.

«Вы видите, как М-7 уже забита, никакого развития нет. Если вы можете за 6 часов до Москвы доехать, разве это плохо? Все санитарные нормы, все защитные экраны будут реализованы... Всевышний должен нам дать сил и немного денег, чтобы мы реализовали этот проект за 3 года», — отметил он.

Ранее в «Автодоре» уже заявляли, что готовы построить М-12 за четыре года. Основной проблемой в Татарстане стало недовольство жителей нескольких поселений. Они заявили, что не хотят мешать федеральному проекту, но настаивают на переносе трассировки.