В селе Тукаевского района Татарстана ввели карантин по бешенству

В Татарстане на территории села Бурды Тукаевского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал сегодня президент республики Рустам Минниханов.

На территории села запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу молока от здоровых животных без пастеризации, говорится в документе.



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6 декабря в селе Сосновка Высокогорского района Татарстана отменили карантин по бешенству.



Татьяна Леухина