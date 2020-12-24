Министр промышленности рассказал о сроках производства крупной партии вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда в России произведут большую партию вакцины от COVID-19. До конца 2020 года выпустят уже более 2,5 млн доз препарата.
К июлю 2021 года фармацевты произведут уже 30 млн доз, передает РБК.
Выход на производство миллионов доз может случиться и раньше — за счет внедрения технологического оборудования и расширения числа площадок, добавил министр.
Всего в производстве разработанного Центром им. Гамалеи препарата сейчас задействовано четыре производственные площадки.
Накануне стало известно, что Минздрав РФ остановит набор добровольцев для третьей стадии тестирования вакцины «Спутник V».ОбществоМедицина
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