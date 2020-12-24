Минниханов: больше половины татарстанцев имеют антитела к коронавирусу, их нельзя вакцинировать

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В Татарстане более половины населения уже имеют антитела к коронавирусу, поэтому их нельзя вакцинировать. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РТ Рустам Минниханов.



По его словам, в РТ поступило два типа вакцины от коронавируса.

«Векторовские» вакцины у нас кончились, их было 500 штук, а «Спутник V» у нас есть, 3 тыс. доз его мы еще получили — будем работать, будем вакцинировать. У нас более 50% людей, к сожалению, уже с антителами — их нельзя вакцинировать», — отметил Минниханов.