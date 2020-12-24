Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

Следующий год в России будет объявлен Годом науки и технологий. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на заседании попечительского совета МГУ.

По его словам, ценность труда людей в этих сферах, их вклад в развитие страны заслуживают особого общественного и государственного признания.

Напомним, что в Татарстане 2021 год официально объявлен Годом родных языков и народного единства.