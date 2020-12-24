Власти Башкирии объявили 31 декабря выходным днем

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Башкирии 31 декабря объявлено выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Для госслужащих и других чиновников Башкирии рабочим днем станет суббота, 26 декабря.

Сообщается, что 31 декабря и в другие праздничные дни в республике аварийные и экстренные службы будут работать в штатном режиме.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране и рекомендовал главам регионов объявить этот день нерабочим.



Татьяна Демина