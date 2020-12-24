В Москве расширили список категорий людей, которые могут сделать прививку от COVID-19

Со следующего понедельника, 28 декабря, в Москве открывается запись на вакцинацию против COVID-19 для новых категорий жителей города. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Прививку от коронавируса теперь могут сделать занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов. Также пройти вакцинацию могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, передает RT.

Фото: minzdrav.gov.ru

Вчера Минздрав России остановил набор новых добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V». Как объяснил директор Национального исследовательского центра имена Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат доказывает свою эффективность.



Татьяна Леухина