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Мэр Набережных Челнов ответил на жалобы о неприятном запахе: «Бывают выбросы»

15:34, 24.12.2020
Мэр Набережных Челнов ответил на жалобы о неприятном запахе: «Бывают выбросы»
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал жалобы горожан на резкий запах сероводорода. Глава города считает, что запах может возникать из-за выброса с очистных сооружений.

Магдеев отметил определенную экологическую нагрузку от промышленных предприятий, но не от полигона, где сейчас проходит рекультивация.

кадр видео "#Татарстан Онлайн»

— Бывают определенные выбросы с очистных сооружений — это тоже бывает, поэтому время от времени неприятные запахи появляются. Но в рамках существующих полномочий наши надзорные органы накладывают штрафы, требует, чтобы эти недостатки устранялись, — прокомментировал градоначальник.

Ранее в Минэкологии Татарстана назвали предприятие, ответственное за неприятный запах в Челнах. Выброс произошел из-за неисправности очистной установки ООО «Экоснаб НЧ».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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