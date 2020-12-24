В Татарстане посадили на 4 года первого в РФ осужденного за «полицейское рабство»

Обвинительный приговор по первому в Татарстане и России делу о «полицейском рабстве» вынес только что Аксубаевский райсуд. Не признавший вину в этом преступлении бывший опер угрозыска Нурлата Динар Гафиятов наказан 4 годами колонии общего режима, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшего Андрей Сучков, сотрудничающий с организацией «Зона права».



Обвинение в превышении полномочий — ч. 3 ст. 286 УК РФ — суд исключил, а обвинение в использовании рабского труда переквалифицировал по менее тяжкому составу — п.п. в.г. ч. 2 ст. 127.2 (с использованием служебного положения, шантажа, насилия или угрозой его применения).

Напомним, по версии Следкома и гособвинения, в мае 2019-го полицейский Гафиятов увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в этом хозяйстве, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». «За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком», — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили Садыкова, когда его сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

В прениях гособвинитель запросил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима, сам уволенный лейтенант и его адвокаты настаивали на оговоре и расписывали сладкую жизнь потерпевшего «раба».

Как выяснило «Реальное время», в ближайшее время перед судом может предстать и отец осужденного Равиль Гафиятов. Ранее его дело было выделено в отдельное производство в связи с болезнью.