В Набережных Челнах в 2021 году вернутся большие автобусы

В Набережных Челнах до середины 2021 года на городские маршруты вернутся автобусы большой вместимости. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев в ходе прямого эфира.

До конца текущего года в Челны поступит 10 автобусов МАЗ, после Нового года планируется приобрести еще 10. Дополнительно в январе — феврале в городе появятся 40 автобусов большой вместимости.

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Магдеев предположил, что транспортную проблему в Челнах получится устранить в первом квартале — первом полугодии 2021 года. По данным градоначальника, на маршруты требуется порядка 80—90 больших автобусов, сейчас в пассажирских перевозках задействовано более 400 автобусов небольшой вместимости.



В ноябре мэр Челнов рассказал о планах властей города увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов.



Татьяна Леухина