В Кремле оценили влияние санкций США на строительство «Северного потока — 2»

Санкции США в отношении «Северного потока-2» могут осложнить строительство газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ограничительные меры против «Северного потока», которые были приняты и включены в проект оборонного бюджета США на 2021 год, направлены на то, чтобы «максимально осложнить реализацию этого проекта», заметили в Кремле.

Фото: gazprom.ru (на фото — маршрут «Северного потока — 2»)

Россия и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы газопровод был «финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа», передает RT со ссылкой на Пескова.

СМИ ранее сообщили о планах администрации Вашингтона расширить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Они якобы смогут нанести по проекту «смертельный удар». При этом ограничения не будут направлены против конкретных стран и чиновников.



Татьяна Леухина