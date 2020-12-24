Нижегородская и Оренбургская области объявили 31 декабря выходным днем

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Нижегородской и Оренбургской областей объявили 31 декабря выходным днем, после соответствующих слов президента Владимира Путина.

«Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также для других организаций», — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин призвал работодателей «принять соответствующие решения.

Фото: government-nnov.ru

Приблизительно то же самое распоряжение поступило и от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Напомним, на заседании Госсовета РФ Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным днем, чтобы россияне могли встретить Новый год.