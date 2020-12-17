Главное к утру: прививка от коронавируса в календаре прививок, ограничение скорости самокатов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 17 декабря:
- Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. К приоритету по вакцинации первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, которые проживают в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.
- Прокуратура Приволжского района Казани вместе со специалистами службы ветеринарного надзора проводит проверку приюта для животных, расположенного в поселке Мирном. Ранее в соцсетях распространилось видео зоозащитников, на котором видно, как собаки замерзают в клетках.
- В Минсельхозе РФ озвучили цены на сахар и масло после стабилизации. Цена на сахар-песок в России после стабилизации цен составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам и ввести для них ограничение скорости. На популярность этого вида транспорта глава республики обратил внимание на совместном заседании кабмина РТ и коллегии МВД по Татарстану.
- В Уфе назначили временно исполняющего обязанности мэра города. Им стал Сергей Греков. Назначение состоялось в ходе внеочередного заседания городского совета. Кандидатуру Грекова представил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин.
- Заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию госкомпании «Автодор» Георгий Чичерин сообщил, что макроэкономический эффект в результате строительства трассы М-12 Москва — Казань оценивается в 2,4 трлн рублей. На время строительства дороги будет создано около 80 тысяч рабочих мест и еще 5 тысяч появится на этапе эксплуатации дороги.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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