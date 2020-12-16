Около 80 тысяч рабочих мест создадут во время строительства трассы Москва — Казань

Фото: пресс-служба «Росавтодора»

Макроэкономический эффект в результате строительства трассы М-12 Москва — Казань оценивается в 2,4 трлн рублей. На время строительства дороги будет создано около 80 тысяч рабочих мест и еще 5 тысяч появится на этапе эксплуатации дороги. Об этом сообщил заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию госкомпании «Автодор» Георгий Чичерин.

Экономический эффект сформируется за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности регионов, продукция которых доступна к перевозкам автомобильным транспортом. Новый скоростной маршрут свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»), передает пресс-служба компании.

Фото: Максим Платонов (архив)

На трассе будут площадки для отдыха, на которых на безопасном расстоянии от основного хода дороги можно прогуляться и перекусить, а также парковки, рестораны и гостиничные комплексы.

Ранее сообщалось, что Росреестр Татарстана запустит процесс оформления земельных участков под скоростную трассу М-12 с начала следующего года.



Татьяна Леухина