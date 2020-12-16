Минниханов предложил ввести ограничения скорости для электросамокатов

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам и ввести для них ограничение скорости. На популярность этого вида транспорта глава республики обратил внимание на совместном заседании кабмина РТ и коллегии МВД по Татарстану.

На заседании Минниханов также обратил внимание на необходимость правильно оборудовать дороги и организовывать движение. Также власти должны усилить работу по воспитанию ответственных водителей, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Отдельно он обратил внимание на пассажирские перевозки, потребовав исключить всех нелегальных игроков рынка.

«Высшей мерой безответственности является пьянство за рулем или езда в состоянии наркотического опьянения. К данной категории водителей нужно применять самые строгие меры», — добавил президент РТ.

Напомним, Казань стала первым городом, где мужчину лишили водительских прав за пьяную езду на самокате.