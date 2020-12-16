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Прокуратура Казани проверит приют в поселке Мирный, где животные замерзают в вольерах

21:59, 16.12.2020
Прокуратура Казани проверит приют в поселке Мирный, где животные замерзают в вольерах
Фото: Олег Тихонов (архив)

Прокуратура Приволжского района Казани вместе со специалистами службы ветеринарного надзора проводит проверку приюта для животных, расположенном в поселке Мирный. Ранее в соцсетях распространилось видео зоозащитников, на котором видно, как собаки замерзают в клетках. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РТ в Instagram.

Кроме того, активисты обнаружили замёрзший труп щенка в одном из открытых вольеров. Надзорное ведомство проверит соблюдение сотрудниками приюта требований законодательства. При выявлении нарушение сотрудники прокуратуры примут меры прокурорского реагирования.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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