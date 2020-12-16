В Минсельхозе РФ озвучили цены на сахар и масло после стабилизации

Цена на сахар-песок в России после стабилизации цен составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Стоимость у производителей снизится в течение пяти дней. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года, передает его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Патрушева, Минсельхоз получает данные о том, что цены уже начали снижаться. Розничные цены с НДС зафиксируются на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла.

Договоренности действуют с производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара, и более 85% — подсолнечного масла.

Вчера Минпромторг России уточнил, что фиксированные цены на масло и сахар вводятся только на территории до Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты.



Татьяна Леухина