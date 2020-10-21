Путин сообщил, что жесткие «ковидные» ограничения в России не повторятся

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — цитирует «РИА Новости» главу государства.

Путин призвал российских предпринимателей разработать корпоративные меры предосторожности для предупреждения распространения COVID-19.

Фото: Ринат Назметдинов

Путин также обратил внимание, что рост количества смертей от коронавируса связан лишь с тщательной фиксацией. В целом в стране смертность снизилась в два раза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в стране находится под контролем.

