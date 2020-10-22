Глава Центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Лекарства не могут рассматриваться как альтернатива вакцине, считает глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

Ученый допустил, что препараты на основе моноклональных антител, которые создают для лечения коронавируса, могут принципиально изменить ситуацию.

realnoevremya.ru

«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

Однако ситуация с лекарствами может в корне измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарства против этого вируса. Моноклональные антитела — антитела, которые вырабатывают иммунные клетки, принадлежащие к одному клеточному клону, то есть произошедшие от одной клетки-предшественницы.

Ранее Гинцбург рассказал, какие факторы негативно отражаются на выработке антител к коронавирусу.