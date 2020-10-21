В Роспотребнадзоре РФ спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в 20 тысяч случаев

Фото: Ринат Назметдинов

Снижение числа новых заболеваний коронавирусом в России может начаться в первой декаде ноября. Об этом рассказала «Интерфаксу» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Наталья Пшеничная.

По ее словам, на пике пандемии «мы выйдем на 20 тысяч новых случаев». Она отметила, что все зависит от ответственности и сознательности граждан, многие из которых не соблюдают меры безопасности.

«Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти минимум 1—1,5 инкубационных периода — это 14—21 день. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — сообщила Пшеничная .

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Эксперт обратила внимание, что дать точный прогноз развития ситуации сложно. На распространение коронавируса влияют многие факторы, в частности другие вирусы острых респираторных инфекций, например гриппа. По словам Пшеничной, снизить защитные силы организма и привести к заболеванию COVID-19 может и переохлаждение.



Напомним, что за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса. Число зараженных достигло 1 447 335 человек.

