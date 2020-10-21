Гинцбург заявил, что коронавирус может передаваться домашним животным

Директор центра Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что коронавирус может распространиться на животных. Это приведет к превращению инфекции в природно-очаговую эпидемию.

«Он [коронавирус], безусловно, укоренится сейчас в домашних животных, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие «человеческая популяция». Тогда эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он обратил внимание, что человечеству за всю его историю еще не удавалось победить природно-очаговые инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ветеринарный врач Ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов рассказал, что животные преимущественно являются переносчиками COVID-19. По его словам, в Голландии были случаи заболевания кошек и нескольких норок, однако врач назвал это эксцессом.

