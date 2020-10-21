Пришкольные лагеря в Татарстане, которые не открылись летом, будут работать осенью

Пришкольные лагеря, которые не удалось открыть летом, будут работать в осенние каникулы. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Лагеря будут работать по уже сформированным санитарным правилам, но в ограниченном формате.

«Не будет массовых мероприятий, конкурсов между двумя школами. Это будет один отряд, экскурсии на улицы либо, с учетом ситуации, куда-то в театры», — рассказала Авдонина.

kzn.ru

Спикер напомнила, что переход на дистанционное обучение не планируется. Также нет ограничений на выезд школьников на экскурсии за пределы региона.

«Порядок работы здесь обычный, если группа более пяти детей, это согласовывается с нами, для детей организовывается питание. Желательно это сделать заранее, так как мы созваниваемся с коллегами, уточняем ситуацию с субъектом, куда они поедут, в каждом регионе ситуация разная», — сказала Любовь Авдонина.

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