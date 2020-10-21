В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано два случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Количество жертв пандемии в республике достигло 105.

Умерла женщина 1953 года рождения. Она была доставлена в больницу с пневмонией. Течение болезни осложнила сердечная недостаточность.

Фото: realnoevremya.ru

Умерла женщина 1941 года рождения, госпитализированная с COVID-19, осложненным двусторонней внебольничной пневмонией. Лечение болезни затрудняли хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 44 новых случая COVID-19. Всего 21 октября в республике подтверждено 7 943 случая коронавируса.

