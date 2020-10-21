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В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

16:46, 21.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано два случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Количество жертв пандемии в республике достигло 105.

Умерла женщина 1953 года рождения. Она была доставлена в больницу с пневмонией. Течение болезни осложнила сердечная недостаточность.

Фото: realnoevremya.ru

Умерла женщина 1941 года рождения, госпитализированная с COVID-19, осложненным двусторонней внебольничной пневмонией. Лечение болезни затрудняли хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 44 новых случая COVID-19. Всего 21 октября в республике подтверждено 7 943 случая коронавируса.

Общество Татарстан
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