В Бразилии умер один из волонтеров, тестировавших вакцину от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В среду стало известно, что в Бразилии скончался один из волонтеров, участвовавших в тестировании вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который разрабатывали совместно компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

По данным Daily Mail, 28-летний житель Рио-де-Жанейро умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Фото: pixnio.com

Однако, Reuters сообщает, что прививку умерший не делал. Если бы он получил вакцину, то тестирование прекратили бы немедленно, передает агентство со ссылкой на источники.

Напомним, сегодня стало известно о заражении коронавирусом депутата Госдумы Валерия Гартунга, который участвует в тестировании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».