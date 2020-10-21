В Бразилии умер один из волонтеров, тестировавших вакцину от COVID-19
В среду стало известно, что в Бразилии скончался один из волонтеров, участвовавших в тестировании вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который разрабатывали совместно компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
По данным Daily Mail, 28-летний житель Рио-де-Жанейро умер от осложнений, вызванных COVID-19.
Однако, Reuters сообщает, что прививку умерший не делал. Если бы он получил вакцину, то тестирование прекратили бы немедленно, передает агентство со ссылкой на источники.
Напомним, сегодня стало известно о заражении коронавирусом депутата Госдумы Валерия Гартунга, который участвует в тестировании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».ОбществоМедицина
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