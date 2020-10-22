СМИ: авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей из-за коронавируса

Российские авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные 50 млрд рублей на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.



Сейчас начинается зимний сезон, сложный для рынка, поэтому авиакомпании просят выделить новые субсидии на 50 млрд рублей: около 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года.

Без полного возобновления авиасообщения компании рискуют стать банкротами, потому что пассажиропоток с середины октября снизится почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Сезонные убытки «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, рассказал РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний.

realnoevremya.ru

По данным издания, компании еще не получили всей суммы майских компенсаций, тогда на эти цели выделили 23,4 млрд рублей. Последние транши были за июнь 2020 года.

В пресс-службе правительства получение письма подтвердили и отметили, что его перенаправили в Росавиацию и Минтранс.



В конце августа Аэрофлот» отчитался за первые шесть месяцев 2020 года по МСФО: выручка компании сократилась на 52% год к году — до 149,35 млрд рублей. Чистый убыток составил почти 58,3 млрд рублей.

