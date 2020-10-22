СМИ: авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей из-за коронавируса
Российские авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные 50 млрд рублей на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Сейчас начинается зимний сезон, сложный для рынка, поэтому авиакомпании просят выделить новые субсидии на 50 млрд рублей: около 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года.
Без полного возобновления авиасообщения компании рискуют стать банкротами, потому что пассажиропоток с середины октября снизится почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Сезонные убытки «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, рассказал РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний.
По данным издания, компании еще не получили всей суммы майских компенсаций, тогда на эти цели выделили 23,4 млрд рублей. Последние транши были за июнь 2020 года.
В пресс-службе правительства получение письма подтвердили и отметили, что его перенаправили в Росавиацию и Минтранс.
В конце августа Аэрофлот» отчитался за первые шесть месяцев 2020 года по МСФО: выручка компании сократилась на 52% год к году — до 149,35 млрд рублей. Чистый убыток составил почти 58,3 млрд рублей.
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