Привившийся от COVID-19 депутат заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом.

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный», — написал депутат в Facebook.

Ранее он заявлял, что принял участие в тестировании вакцины от COVID-19. При этом уточнял, что не знает получил ли действующий препарат или плацебо.