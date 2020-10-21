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Привившийся от COVID-19 депутат заразился коронавирусом

20:44, 21.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Привившийся от COVID-19 депутат заразился коронавирусом
Фото: minzdrav.gov.ru

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом.

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный», — написал депутат в Facebook.

Ранее он заявлял, что принял участие в тестировании вакцины от COVID-19. При этом уточнял, что не знает получил ли действующий препарат или плацебо.

ОбществоВластьМедицина
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