В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, закроют ли в Татарстане заведения общепита

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала работу общепита в условиях роста заболеваемости коронавирусом. По ее словам, ситуация позволяет заведениям работать в привычном формате.

«Что касается ограничений по общепиту в соседних регионах, где идет сокращение времени работы общепита, в зависимости от ситуации, — если мы будем видеть, что меры не соблюдаются, я не исключаю, что данный вопрос будет соблюдаться», — заключила Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Она озвучила места, где жители Татарстана чаще всего нарушают масочный режим: «На первом месте — объекты продовольственной торговли (порядка 6% нарушений), на втором месте — непродовольственная торговля, на третьем месте — транспорт, и на четвертом — общепит.

Напомним, что в Башкирии в ресторанах и других учреждениях общепита запретили проведение корпоративов и других массовых мероприятий, а власти Удмуртии с 9 октября запретили работу заведений в период с 23.00 до 7.00 следующего дня, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов.