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Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал организаторам мероприятий отложить концерты

14:22, 21.10.2020
Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал организаторам мероприятий отложить концерты
Фото: скриншот

Роспотребнадзор Татарстана с учетом роста заболеваемости рекомендует всем организаторам массовых мероприятий отложить их до стабилизации ситуации, перенести их или провести в онлайн-формате. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина

25 октября в Казани запланирован концерт популярного певца Джони Элмана, 7 и 8 ноября — Полины Гагариной и группы «Руки вверх». По словам Авдониной, меры профилактики для концертов остаются прежними.

«По поводу фан-зон мы говорили, что не рекомендуем фан-зоны, и в предписаниях, которые мы выдаем объектам, где проходит концерт, — обязательно прекращение мероприятий в фан-зоне, либо же ограничение количества там находящихся (это возможно). Далее по соблюдению уже всех требований ответственность ложится на организаторов и объект», — прокомментировала спикер.

Ранее казанская рок-группа «Мураками» отменила ряд концертов из-за коронавируса.

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