Вакцина «Вектора» от коронавируса выходит на выпуск пострегистрационных промышленных серий

Вакцина от коронавируса научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий. Об этом рассказал разработчик, глава «Вектора» Ринат Максютов.

«В настоящий момент мы уже выходим на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий нашей вакцины», — сказал Ринат Максютов в интервью телеканалу «Россия 24».

В клинических исследованиях вакцины примут участие 150 добровольцев старше 60 лет. Далее вакцину испытают на добровольцах старше 18 лет, без возрастного ограничения.

Ранее вирусолог рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса.

