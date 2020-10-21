В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане достиг 0,6%. Это по-прежнему один из наименьших показателей в России.

Темп прироста заболеваемости COVID-19 в 0,6% зафиксирован, помимо РТ, в Дагестане, Московской и Челябинской областях.

Самый незначительный прирост заболеваемости зафиксирован в Чечне — 0,2%, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Чувашия и Чукотский автономный округ с показателем 0,5% занимают третье место.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По данным оперштаба на 20 октября, темп прироста заболеваемости коронавирусом в РТ составил 0,5%.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 44 новых случая COVID-19. Всего на 21 октября в республике 7 943 заболевших коронавирусом.

