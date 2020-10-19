Муфтий Татарстана призвал имамов ограничить пятничную проповедь с молитвой

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал имамов ограничить пятничную проповедь с молитвой до 10—15 минут. Об этом он сообщил в личном instagram-аккаунте.



Самигуллин призвал уберечь мечети от того, чтобы они стали местом распространения коронавирусной инфекции.

«Призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза вместе с вагазом до 10—15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия», — написал муфтий РТ.

Также он напомнил, что мечети следует посещать строго в масках и с личными молитвенными ковриками. Людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом от посещения храмов рекомендуется воздержаться.



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