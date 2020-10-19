Из казанского ГУМа полицейские забрали несколько человек без масок

Из казанского ГУМа полицейские забрали несколько человек без защитных масок. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На улице Баумана был припаркован автозак. Автор видеоролика рассказал, что четырех человек забрали прямо на выходе из ГУМа. А затем добавил, что был собран «полный автозак», точное количество задержанных неизвестно.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал усилить соблюдение мер профилактики распространения инфекции.

