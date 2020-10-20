Эксперты рассказали, когда наступит спад заболеваемости COVID-19 в России

В России заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в первых числах ноября, спрогнозировали специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Свой прогноз развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране эксперты создали, анализируя данные инфицированных коронавирусом, суточный прирост числа выполненных тестов на этот вирус и соотношения этих чисел. Для оценки динамики зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ и коронавирусом специалисты разработали индекс интенсивности инфицирования.

realnoevremya.ru

Согласно выводам, которые были получены в результате многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых вирусных инфекций, снижение числа выявленных коронавируса случаев можно ожидать в начале ноября.

Снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться», передает «РИА Новости».

Вчера в России выявили 15 982 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии это максимальный суточный прирост.

