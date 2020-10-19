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В Минздраве Татарстана назвали число медиков, зараженных и умерших от коронавируса

12:31, 19.10.2020
В Минздраве Татарстана назвали число медиков, зараженных и умерших от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве Татарстана назвали число заболевших коронавирусом и умерших от него медиков. В республике зарегистрировано 588 случаев заражения медработников коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, по 138 случаям еще идет расследование, сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

realnoevremya.ru

На данный момент зафиксировано 11 умерших медработников, пять случаев при расследовании признаны страховыми — по ним назначена выплата по заражению при исполнении, а в шести случаях нет связи заболевания с профессиональной деятельностью.

Еще Владимир Жаворонков сообщил, что в медицинских организациях, которые взаимодействуют с больными COVID-19, всего работает около восьми тысяч человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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