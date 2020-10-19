Минздрав Татарстана закрыл данные о месте проживания умерших от COVID-19
В Татарстане Минздрав засекретил данные о том, в каких больницах и городах произошли летальные случаи от коронавирусной инфекции. Это объяснили многочисленными жалобами родных покойных, которые опасаются, что их родственник будет идентифицирован.
«Информируем о неоднократном обращении в наш адрес родных умерших о предоставляемой общественности информации. Поданная в таком виде информация исключает вероятность установления персональных данных», — прокомментировали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
Напомним, что сегодня, 19 октября, подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане.
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