Минздрав Татарстана закрыл данные о месте проживания умерших от COVID-19

В Татарстане Минздрав засекретил данные о том, в каких больницах и городах произошли летальные случаи от коронавирусной инфекции. Это объяснили многочисленными жалобами родных покойных, которые опасаются, что их родственник будет идентифицирован.

«Информируем о неоднократном обращении в наш адрес родных умерших о предоставляемой общественности информации. Поданная в таком виде информация исключает вероятность установления персональных данных», — прокомментировали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Напомним, что сегодня, 19 октября, подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане.

