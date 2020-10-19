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Общество

В Кремле коронавирус считают беспрецедентным вызовом для экономики

14:06, 19.10.2020 1
В Кремле коронавирус считают беспрецедентным вызовом для экономики
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом в системе здравоохранения и экономической сфере.

«Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики», — цитирует RT Пескова.

Фото: Ринат Назметдинов

По его словам, ситуация с COVID-19 стала дополнительным грузом для сектора экономики как в России, так и в мире.

Ранее в Кремле сообщили, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в России находится под контролем.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:51
    Надо было больше койко-мест интенсивной терапии создавать, а не просто томографы закупать.
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