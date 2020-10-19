В Кремле коронавирус считают беспрецедентным вызовом для экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом в системе здравоохранения и экономической сфере.

«Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики», — цитирует RT Пескова.

Фото: Ринат Назметдинов

По его словам, ситуация с COVID-19 стала дополнительным грузом для сектора экономики как в России, так и в мире.

Ранее в Кремле сообщили, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в России находится под контролем.

