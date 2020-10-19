Роспотребнадзор Татарстана:на каждом десятом предприятии в РТ не соблюдаются меры безопасности против COVID-19

За последние две недели сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану проверили более 1,7 тысяч объектов. На каждом десятом объекте не соблюдались меры безопасности против COVID-19, рассказала заместитель руководителя управления ведомства Любовь Авдонина.



Специалисты составили порядка 1,4 к протоколов на общую сумму порядка 5 млн. 21 объект приостановил работу по решению судов.

realnoevremya.ru

Наибольшее количество нарушений было выявлено в трудовых коллективах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Сабинского района.