В Татарстане с начала года выявили 82 случая COVID-19 среди преподавателей, учащихся школ и вузов

В Татарстане с начала учебного года выявили 82 случая коронавируса среди школьников, студентов и преподавателей, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Так, COVID-19 заразились 20 школьников, 20 студентов и 42 педагога. В республике закрыли 41 очаг в образовательных организациях, еще 41 очаг по единичным случаям остается под наблюдением.

realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев коронавируса.

