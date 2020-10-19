Минздрав Татарстана: более 25% коечного фонда республики занято под временные инфекционные госпитали

На сегодня в Татарстане более 25% всего коечного фонда выделено под временные инфекционные госпитали. Это более 4 687 коек в 42 медицинских организациях.

«Мы позволяем на сегодняшний день муниципалитетам самостоятельно открывать на базе ЦРБ временные инфекционные госпитали в рамках отдельных помещений, которые не имеют связи с общим стационаром и, таким образом, разгружаем логистику для пациентов, которые имеют признаки ОРВИ», — заявил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев на заседании Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике.

Фото: tatarstan.ru

Он также рассказал, что стационарная медицинская помощь в Татарстане оказывается по всем видам медицинской помощи в 86 медицинских организациях РТ на 22 647 стационарных койках, передает пресс-служба республиканского парламента.

Абашев объяснил и порядок прохождения диспансеризации. В этом году из-за пандемии она была приостановлена. Теперь же в Минздраве РТ решили принимать пациентов вечером и по субботам, чтобы охватить как можно больше граждан.