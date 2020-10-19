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Число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 100 человек

13:29, 19.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 100 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня, 19 октября, подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб РТ.

От инфекции умер 63-летний мужчина, госпитализированный с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Его состояние осложнялось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы были и у второй жертвы, 68-летней женщины. Также болезнь не перенес 40-летний мужчина, госпитализированный с внебольничной пневмонией. Состояние его осложнялось на фоне обострения хронических заболеваний.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован во всех трех случаях.

По состоянию на 19 октября зарегистрирован 101 случай смерти.

Общество Татарстан
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