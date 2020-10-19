Новости общества

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отмечается нехватка сотрудников из-за ухода медиков на больничные

16:18, 19.10.2020 1
В Татарстане отмечается нехватка сотрудников из-за ухода медиков на больничные
Фото: realnoevremya.ru

Из-за ухода врачей на больничные в Татарстане отмечается нехватка сотрудников. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Алмаз Толеке (informburo.kz)

«Что касается амбулаторного звена, там есть определенные сложности с кадрами вследствие того, что в период подъема ОРВИ у нас сотрудники тоже не убереглись от этой напасти и сейчас часть из них находятся на больничном листе. В целом ситуация контролируемая», — сказал Жаворонков.

Ранее в Минздраве Татарстана назвали число заболевших коронавирусом и умерших от него медиков.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:28
    Платить надо хорошо врачам и медсестрам, обслуживающему персоналу! И проблем не будет!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем