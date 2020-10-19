В Татарстане отмечается нехватка сотрудников из-за ухода медиков на больничные

Из-за ухода врачей на больничные в Татарстане отмечается нехватка сотрудников. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Алмаз Толеке (informburo.kz)

«Что касается амбулаторного звена, там есть определенные сложности с кадрами вследствие того, что в период подъема ОРВИ у нас сотрудники тоже не убереглись от этой напасти и сейчас часть из них находятся на больничном листе. В целом ситуация контролируемая», — сказал Жаворонков.



Ранее в Минздраве Татарстана назвали число заболевших коронавирусом и умерших от него медиков.

