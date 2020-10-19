За последнюю неделю в Казани выявлено более 700 пассажиров — нарушителей масочного режима

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За период с 12 по 16 октября в общественном транспорте Казани выявили 707 пассажиров — нарушителей масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

За отсутствие масок из автобусов, троллейбусов, трамваев и метро во время профилактических рейдов высадили 30 казанцев, остальные 677 надели средство защиты на месте.

Фото: realnoevremya.ru

Всего за последнюю неделю Комитет по транспорту проверил 1,8 тыс. транспортных средств на 113 остановках и станциях метро. Профилактические рейды по проверке ношения масок в общественном транспорте Казани продолжаются.

С 6 по 12 октября в казанском транспорте выявили 1,3 тыс. нарушителей масочного режима, 19 из которых высадили.