На 100 тысяч жителей Татарстана приходится более 200 случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

С 13 по 19 октября в Татарстане количество зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось с 195 до 202 на 100 тыс. жителей. Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

В ПФО наблюдается рост показателя заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей. Лидирует в этом списке Ульяновская область — 1 475,8 случаев. Затем следует Нижегородская (1143,5) и Пензенская (989,3) области.

Всего на сегодняшний день в ПФО на 100 тыс. жителей приходится 628,1 заболевших COVID-19.

Рост показателей заболеваемости коронавирусом в Татарстане зафиксирован с начала октября. Только с 6 по 12 октября показатель увеличился с 189,3 до 195.



Всего на 19 октября в РТ зарегистрировано 7 856 случаев COVID-19.

