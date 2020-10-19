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Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал перевести пожилых работников на дистанционку

14:57, 19.10.2020
Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал перевести пожилых работников на дистанционку
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана предложил работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Обращаемся к работодателям, чтобы для лиц старше 65 лет по возможности был предусмотрен дистанционный режим работы или работа по индивидуальному графику», — отметила спикер.

realnoevremya.ru (архив)

Спикер напомнила, что в республике действует постановление Кабинета министров РТ №208, рекомендующее пожилым людям уйти на самоизоляцию.

Также Авдонина обратилась к жителям Татарстана просьбой свести к минимуму участие пожилых родственников в семейных праздниках.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в полтора раза выросла заболеваемость лиц старше 65 лет.

Общество Татарстан
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