Главное о коронавирусе на 16 октября: ковидный мурал в Казани, запрет на поездки без масок в Москве

В Казани появится мурал, посвященный «ковидной» самоизоляции

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев коронавируса.



На 16 октября в Татарстане зафиксировано 7 731 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 6 592 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 94.

Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил свой первый после снятия «ковидных» ограничений международный рабочий визит. Он посетил Измир (Турция).



В Татарстане с начала октября увеличивается суточный прирост новых случаев COVID-19: 1 октября — 26 заболевших, а 16 октября — уже 39. Максимальное значение за весь период пандемии в республике зафиксировано 7 мая — 105 заболевших.



Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о прибавлении завозных случаев заражения коронавирусом в республике. Сейчас их 37: 14 человек прилетели из Краснодарского края, 13 — из Турции, девять — из Крыма, один — из Ставропольского края.



Администрация горбольницы №5 Набережных Челнов опровергла дефицит мест для больных коронавирусом: ни одному нуждающемуся пациенту с показаниями в койко-месте там не отказывали.



В Казани финалист фестиваля стрит-арта «ФормART» на фасаде здания по улице Маршала Чуйкова, 55 создаст мурал, посвященный самоизоляции.

Фото: mincult.tatarstan.ru

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано два новых случая смерти от коронавируса: в Казани и Набережных Челнах. Общее количество жертв пандемии в республике тем самым увеличилось до 94.

В Роспотребнадзоре по Татарстану напомнили, что ночные клубы в республике остаются закрытыми.



В Татарстане закрыты 16 школьных классов, в которых учатся 390 детей: 14 их них находятся в Казани, два — в Нижнекамске.



У татарстанской гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» из-за коронавируса возник дефицит комплектующих: они не смогли получить их у европейских поставщиков, а некоторые детали получали в гораздо большие сроки.



Фото: dakar.com

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова отнесла Татарстан к регионам с самыми низкими показателями распространения коронавируса. Причину этого она видит в строгом соблюдении требований личной безопасности: ношении масок и мытье рук.

В Минздраве РТ сообщили, что лечение ОРВИ лекарствами от коронавируса может быть чревато: «Это не выход, если у пациента банальное ОРВИ».



На московские дискотеки по QR-коду и СМС

За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случая коронавируса, выздоровели 8 485 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 369 313 человек, а выздоровевших — до 1 056 582 человека.



Зафиксировано 232 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 23 723 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 52,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 502 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 292,8 тыс. человек.

В России за последние сутки зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд. Вчера зарегистрировали 13 754 «ковидных» больных.



В Минздраве сообщили, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре. Вакцинация будет проходить с учетом медицинских показаний: определят контингент лиц, которым сделают прививку того или иного препарата.



В Минпросвещения России сообщили, что количество школ, в которых ввели карантин из-за коронавируса увеличилось со 115 до 125. Это составляет менее 0,31% от общего числа школ.



Фото: maminovse.ru

С 19 октября жители Москвы смогут пройти в ночное время в клубы и бары только по QR-код и СМС. В случае обнаружения COVID-19 у одного из посетителей остальных гостей заведения смогут оповестить, что они были в зоне риска и должны пройти тест на коронавирус.



В Госдуме предложили на время обнулить НДС на продукты, которые россияне заказывают дистанционным способом в период «коронавирусных» ограничений. Это должно поспособствовать снижению посещаемости магазинов.



С сегодняшнего дня в Москве водители общественного транспорта обязаны не впускать пассажиров без масок и перчаток, даже если поездка оплачена.



Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допустил сокращение максимальной посещаемости в матчах чемпионата страны из-за сложной эпидемиологической обстановки.

США близки к перелому, в Польше и Великобритании ужесточают «антиковидные» меры

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 38 925 204 человек, 1 098 378 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 980 462). На второй строчке — Индия (7 370 468), на третьей — Бразилия (5 169 386). Россия на четвертом месте (1 346 380), на пятом — Аргентина (949 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (217 700). За ними следуют Бразилия (152 460), Индия (112 161), Мексика (85 285) и Великобритания (43 383).

Королева Великобритании Елизавета II посетила британскую лабораторию Портон-Даун близ Солсбери. Это ее первое мероприятие вне своей резиденции в Виндзорском замке с начала пандемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что препараты «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Интерферон» малоэффективны для снижения случаев летальных исходов при лечении коронавируса в больничных условиях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна близка к перелому в ситуации с COVID-19. Сам политик после заболевания коронавирусом чувствует себя удовлетворительно. По его словам, у него не осталось симптомов болезни.

В Израиле с 18 октября стартует первый этап смягчения карантина: откроются предприятия, не ведущие прием посетителей, точки продажи еды на вынос, ясли и сады для детей до шести лет, заповедники, национальные парки и площади у Стены Плача и Храма Гроба Господня.

Фото: Тимур Рахматуллин

Власти Польши ужесточают «ковидные» ограничения: приостановлена работа бассейнов и аквапарков, вузы и школы переходят на смешанный режим, на свадьбах и других семейных мероприятиях могут присутствовать максимум 25 человек.

В Лондоне для снижения уровня заболеваемости COVID-19 рекомендовали не осуществлять поездки без крайней необходимости. Также под запретом встречи в закрытых помещениях лиц, не проживающих под одной крышей.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии жителям порекомендовали по возможности перейти на удаленную работу. Количество участников общественных мероприятий снижаю до десяти, а в одном из регионов их вовсе запретили.



Татьяна Демина