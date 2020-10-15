У команды «КАМАЗ-Мастер» возник дефицит комплектующих из-за коронавируса

Мировая пандемия коронавируса привела к дефициту комплектующих для гоночной команды из Татарстана «КАМАЗ-Мастер». Об этом сообщил их руководитель Владимир Чагин.

«Многие компоненты, которые используем у наших европейских поставщиков, мы не смогли получить либо получали в гораздо большие сроки. Конечно же, это осложнило подготовку автомобилей.

«Но в то же время мы старались делать все, чтобы не потерять в качестве подготовки. А время уже покажет», — сказал Чагин.

Владимир Чагин. Фото: vk.com/rallykm

Сейчас команда продолжает подготовку к участию в ралли-рейде «Дакар-2021", который пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

Напомним, «КАМАЗ-Мастер» действующий чемпион «Дакара» в классе грузовиков.