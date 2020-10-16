Минниханов совершил первый рабочий визит за рубеж после снятия ограничений из-за коронавируса

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Измир (Турецкая Респблуика)с рабочим визитом. После снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, это первый международный визит президента, сообщает пресс-служба президента РТ.



Пресс-служба президента РТ

Ожидается, что Минниханов встретится с Министром сельского и лесного хозяйства Турецкой республики, с Председателем Правления Торговой палаты Измира, а еще с мэром города и губернатором провинции. Еще ожидается, что президент РТ посетит Организованную промышленную зону и ознакомится с действующими предприятиями.

Пресс-служба президента РТ

С представителями турецкого бизнеса по традиции состоится круглый стол — на нем будет презентован экономический потенциал Татарстана.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Минниханов посетил трубопрокатный завод в Челябинске в рамках рабочей поездки.