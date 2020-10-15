В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Число жертв COVID-19 в республике возросло до 94 человек, сообщает оперштаб РТ.

В Набережных Челнах умер 77-летний мужчина, госпитализированный с внебольничной вирусной пневмонией. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

realnoevremya.ru

Также летальный случай зафиксирован в Казани. 67-летняя жительница города была доставлена в больницу с внебольничной пневмонией. У пациентки имелись хронические заболевания. Наличие инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.



Ранее от коронавируса скончались двое жителей Набережных Челнов.