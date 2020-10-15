Прядкин допустил возможность ограничения посещаемости матчей РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о возможности сокращения максимальной посещаемости в матчах чемпионата страны из-за сложной эпидемиологической обстановки.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации квота максимальной посещаемости в РПЛ может быть сокращена?

— Мы разговаривали с владельцами, президентами и руководителями клубов. Безусловно, такая возможность есть. Но мы всегда выступали и будем выступать за то, что футбол — для болельщиков, — сказал Прядкин.

Ранее глава РПЛ заявил, что проведение матчей с болельщиками — приоритетная задача руководства лиги.

В Татарстане установлено разрешение на заполнение стадионов до 70% от вместимости арены. Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в предыдущем сезоне чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально перед приостановкой РПЛ ввела ограничения на допуск болельщиков на трибуны.

На данный момент в Татарстане установлено разрешение на заполнение стадионов до 70% от вместимости спортивной арены.